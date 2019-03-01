İşte Sıla’nın yeni şarkısı

Son aylarda sevgilisi Ahmet Kural tarafından kendisine uygulanan şiddet ve dava ile gündeme gelen Sıla, yeni albümü Acı’yı dinleyicilerle buluşturdu.

Yeni albümünden ilk şarkıyı YouTube üzerinden Sabır’ın akustik versiyonunu dinleyicilerle paylaşarak sürpriz yapan Sıla, bu şarkının albümde yer alan versiyonunun bestesini Efe Bahadır’la birlikte yaparken, şarkının düzenlemesini ise Gürsel Çelik’e emanet etti.

Sabır’ın Efe Bahadır imzalı bir Club Remix versiyonu da yer alıyor. EP türündeki albümün duygusal çalışması Medet ise Sıla ve Sezen Aksu ortaklığında hayat buluyor. Sözleri Sıla Gençoğlu, müziği Sezen Aksu’ya ait olan Medet’in düzenlemesinde ise Burak Erkul’un imzası var.

İlk olarak Efe Bahadır’la birlikte kaydettikleri Sabır’ın akustik versiyon videosunu dinleyicilerle buluşturan Sıla, 1 Mart 2019’da ise Acı’yı tüm dijital platformlar üzerinden müzikseverlerle paylaştı.

NTV