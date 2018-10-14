İşte Terim’in Fenerbahçe planı

Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, derbi konusunda oyuncularını uyardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den oyuncularına uyarılar… Tecrübeli teknik adam 10 gün içinde oynanacak 3 kritik maça dikkat çekerek oyuncularına uyarılarda bulundu.

Galatasaray milli aradan sonra 19 Ekim’de Bursaspor ile 24 Ekim’de Schalke ve 28 Ekim’de de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 2 Kasım’da ise Süper Lig’de Fenerbahçe’nin karşısına çıkacak.

Fatih hoca, oyuncularına yaptığı açıklamada, “Zorlu bir sürece giriyoruz. 10 gün içinde 3 maça çıkacağız. 3 maçta da ciddiyeti elden bırakmamamız gerekiyor. 3 maçı kazanarak Fenerbahçe’nin karşısına daha moralli çıkmalıyız. Bunun için çok çalışalım ve tam konsantrasyon ile oynayalım” dedi.

TRT