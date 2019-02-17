İşte Xiaomi Mi 9’nin fiyatı

2019'un merakla beklenen cihazlarından birisi olan Xiaomi Mi 9'un fiyatı belli oldu.

Xiaomi Mi 9’un fiyatı, teknoloji severler tarafından merak ediliyor.

Merakları gideren sızıntı, dün gece ortaya çıktı.

İşte telefonun dolar bazında fiyatlandırması…

Çince olarak paylaşılan görselde telefonun fiyat seçenekleri net bir şekilde görülüyor. kısa bir süre sonra tanıtılması beklenen telefonun farklı donanım seçeneklerine göre farklı fiyatları bulunacak. Buna göre Xiaomi Mi 9’un fiyatları şöyle olacak:

6 GB RAM + 64 GB depolama seçeneği ile 369 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği ile 428 dolar

8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği ile 516 dolar.

Xiaomi Mi 9 bilinen özellikleri

Telefonun bugüne kadar ortaya çıkan özelliklerine bakacak olursak 48 Megapiksel + 12 Megapiksel + ToF arka kamera (üçlü modül), 24 Megapiksel ön kamera, 6.4 inç Super AMOLED ekran, Srapdragon 855 işlemci, 8 BG RAM, 27W hızlı şarj ve 3500 mAh pil bulunuyor. Samsung’un S10 serisini yapacağı gibi 20 Şubat’ta tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 9’un önceki model Mi 8’in yerini alması bekleniyor.

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