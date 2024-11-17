İstifa Eden Çalışanlar Kıdem Tazminatı Alabilir!

KIDEM TAZMİNATI HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Kıdem tazminatı, genel olarak bir işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından haksız yere feshedildiğinde hak ettiği bir ödeme olarak biliniyor. Ancak, bazı özel durumlar altında istifa eden çalışanlar da bu tazminattan yararlanabiliyor. İş Kanunu’nda yer alan düzenlemelere göre, istifa eden işçilerin belirli koşullar altında kıdem tazminatına hak kazanabileceği belirtiliyor. Bu yazıda, istifa eden işçilerin kıdem tazminatı alabileceği durumlar ve kıdem tazminatının nasıl hesaplandığı gibi sorulara cevap veriyoruz.

ISTİFA EDEN ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI HAKKI

Kıdem tazminatı, en az 1 yıl çalışan bir işçinin, çalıştığı yerden belirli nedenlerle ayrılması durumunda hak ettiği bir ödemedir. Ancak bu tazminatı alabilmek için İş Kanunu’nda belirtilen bazı şartların sağlanması gerekiyor. Kıdem tazminatına ilişkin 1475 sayılı yasanın yürürlükteki 14. Maddesi, tazminat almanın koşullarını belirliyor. Yalnızca işten çıkarılma durumu değil, İş Kanunu 24. Madde’de belirtilen haklı fesih koşullarının gerçekleşmesi halinde istifa eden işçiler de kıdem tazminatı alabiliyor.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Kıdem tazminatının hesaplanması, işçinin son 30 günlük brüt ücreti ile kıdem süresinin çarpılmasıyla oluşturuluyor. Örneğin, 2 yıl kıdemi olan bir işçinin son 30 günlük brüt ücreti 10.000 TL olduğu takdirde, tazminat hesaplaması şu şekilde yapılır: 10.000 TL x 2 = 20.000 TL olarak belirlenir.