İstifa Gerekçesi Açıklandı!

Fenerbahçe’de GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Fenerbahçe’nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kulüpteki görevinden ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.” şeklinde ifadelere yer verildi. Bu gelişmenin ardından ayrılığın nedenleri hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı.

MOURINHO ANLAŞMAZLIĞI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Hürriyet’in haberine göre, Acun Ilıcalı ile Yönetim arasında José Mourinho konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. Başkan Ali Koç’un daha önce kamuoyuna açıkladığı ‘Mourinho ile devam’ kararını, gerçekleşen son zirvede de yinelemesi üzerine, Ilıcalı şu şekilde konuştu: “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum.” Bu sözleriyle ayrılık kararını yönetimle paylaştı.