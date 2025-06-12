İstifa Perde Arkası Gün Yüzüne Çıktı!

FENERBAHÇE’DE GÖREVDEN AYRILMA SÜRECİ

Fenerbahçe’de Asbaşkan Acun Ilıcalı, kulüpten yapılan resmi açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. Açıklamada, “2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.” denildi. Ayrılığın nedenleri ile ilgili çeşitli gelişmeler de yaşandı.

YÖNETİM VE ACUN ILICALI ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Hürriyet’te çıkan haberlere göre, Acun Ilıcalı ile yönetim arasında Mourinho konusunda bir çekişme oluştu. Başkan Ali Koç daha önce belirttiği ‘Mourinho ile devam’ kararını, düzenlenen zirvede de yineledi. Bu sırada söz alan Acun Ilıcalı, “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum.” ifadeleriyle ayrılık kararını yönetimle paylaştı.