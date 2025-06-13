İstihdam Hedeflerimiz Çok Önemli

Hedefler ve İstihdam Politikaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Çok önemli hedeflerimiz var. 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. Memur-Sen tarafından düzenlenen engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olması amacıyla gerçekleştirilen Memur-Sen Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması, Bakan Işıkhan’ın katılımıyla yapıldı. Ayrıca, programda Memur-Sen’in Engellilerin Çalışma Hayatı ve Erişilebilirlik Analiz Raporu’nun tanıtımı da gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan, engellilik konusunun dikkat ve titizlik gerektiren bir alan olduğunu vurgulayarak, sosyal ve insani gelişmişlik seviyesinin yükselmesini sağlayacak çalışmaların artırılması gerektiğini belirtti.

Yasal Gelişmeler ve Sosyal Eşitlik

Işıkhan, 2002 yılı öncesi Türkiye’de engelli hakları konusunda yasal bir gelişme olmadığını ifade ederek, “Her alanda olduğu gibi, engellilerin sorunlarının çözümü noktasında Türkiye’de ilkleri başaran da biz olduk” şeklinde konuştu. Devletin, tüm vatandaşlarının yanında olma kapasitesine sahip olduğunu belirten Işıkhan, Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sundu. Engelli Memur-Sen tarafından hazırlanan raporun istişare edileceğini ve kamu görevlileri sendikalarına üyelik formunda engellilik durumunu gösteren ibarenin eklenmesine yönelik çalışmalara başlandığını paylaştı.

İstihdam Fırsatları ve İŞKUR Projeleri

Işıkhan, engelli bireylerin hayatın her alanında yer alabilmeleri için istihdam fırsatlarının önemli olduğuna değinerek, İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 550 bin engelli vatandaşın istihdama katılmasına yardımcı olduklarını dile getirdi. “2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla yaklaşık 17 bin engelli vatandaş istihdam edildi” diyen Işıkhan, ‘Her Engellinin Bir İş Koçu Olacak’ sloganıyla başlatılan Engelli İş Koçluğu uygulaması ile 81 ilde aktif hizmet verdiklerini belirtti. Ayrıca, işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kurslarından 65 binden fazla engellinin yararlandığını aktardı.

Mali Destekler ve Eğitim Projeleri

Işıkhan, mesleki eğitim ve rehabilitasyon alanında 80 milyon lira, işe uyum projelerine ise yaklaşık 8 milyon lira destek sağladıklarını ifade etti. Ayrıca, destek teknolojilerine yönelik 156 milyon lira, korumalı işyeri projelerine ise 9,4 milyon lira ödenek aktarıldığını kaydetti. Sunulan hizmetlerin niteliğinin ve erişiminin hayati önem taşıdığını vurgulayan Işıkhan, Engelsiz İŞKUR Platformu ile engelli vatandaşların hibe başvurularında bulunabileceklerini ve iş ilanlarına ulaşabileceklerini belirtti.

Yeni Projeler ve İş Koçluğu Desteği

Bakan Işıkhan, özel gereksinimleri olan bireylerin iş hayatına kazandırılması için ilk kez hayata geçirilen Destekli İstihdam Projesi hakkında bilgi vererek, işverenlere mali destek sağlanması ile birlikte her aşamada engelli bireylere destek sunulacağını söyledi. Ayrıca, işyerlerinin düzenlenmesi için de projedeki toplam engelli hibe tutarının yüzde 25’inin hibe edileceğini ekledi. Engelli projelerinin doğrudan komisyona götürülmesi sayesinde daha fazla projenin inceleneceğini ifade etti.

İstihdamda Önemli Gelişmeler

Kadınlar, gençler ve engellilerin iş gücüne katılımını artırmak amacıyla yürütülen programların olumlu sonuçlar verdiğini belirten Işıkhan, kamuda engelli istihdamının 2002’de 5 bin 777 iken 13 kat artarak 73 bin 800’e ulaştığını ifade etti. Kamu sektöründe yasal yükümlülüğün yüzde 134, özel sektörde ise yüzde 103 olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Gelecek Hedefleri

Bakan Işıkhan, bu yıl içerisinde daha yoğun çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade ederek, “500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezununu istihdama kazandırmayı hedefliyoruz” dedi. Ayrıca, 155 bin işyeri ile işbirliği yapmayı, 2,25 milyon kişiye bireysel danışmanlık sunmayı ve toplumun tüm kesimlerine hitap eden kapsayıcı politikaların üretileceğini belirtti. Program, Bakan Işıkhan’ın konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.