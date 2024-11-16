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İstihdamda Yükselen Göstergeler Açıklaması

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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemi açısından dünya genelinde örnek gösterilen bir ülke olduğunu ifade etti. Bakan Işıkhan, “İstihdamda ve iş gücündeki göstergeler sürekli yükselme eğiliminde” dedi.

İSTİHDAMDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Işıkhan, Türkiye’nin sosyal güvenlik alanındaki gelişmelerinin yanı sıra, istihdamdaki artışın da devam ettiğini vurgulayarak bu durumun ülkenin ekonomik gücüne katkı sağladığını dile getirdi.

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