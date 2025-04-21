İstihdamı Canlandırmak İçin Kaynak Aktardık

İSTİHDAM CANLANDIRMA VE KAYNAK AKTARMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesinde istihdamı artırmak amacıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde 77 binden fazla kontenjan tahsis ettiklerini ve bu bağlamda 15 milyar lira kaynak aktardıklarını duyurdu. Işıkhan, bir dizi ziyaret için geldiği Kilis’teki otelde düzenlenen “Ben İyiysem, Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi” seminerine katıldı. Burada, depremler sonrası tüm illeri ziyaret ederek gereken tespitlerde bulunduklarını ifade eden Bakan, iş gücüyle ilgili ihtiyaçlar konusunda tüm kaynakların seferber edildiğini hatırlattı.

DEPREM SONRASI DESTEK PROGRAMLARI

Bakan Işıkhan, deprem süresince yıkılan veya hasar gören binaların yeniden inşa edilerek ocakların tütmesi için çalışanlara hem maddi hem de manevi destek sağladıklarını anlattı. Kısa Çalışma Ödeneği’ni hızlı bir şekilde devreye aldıklarını belirten Işıkhan, “Belge talep etmeden başvuruları değerlendirerek, ödemeleri bekletmeden gerçekleştirdik.” dedi. Aynı zamanda, bu desteğin süresini 3 aydan 6 aya uzatarak 111 binden fazla çalışana 1 milyar liradan fazla ödeme yapıldığını vurguladı. Kısa çalışmadan yararlanamayanlar için Nakdi Ücret Desteği’ni hayata geçirdiklerini belirten Işıkhan, “Bu kapsamda 82 bin vatandaşımıza yaklaşık 700 milyon lira destek sağladık.” şeklinde konuştu.

KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

İstihdama Dönüş Programı ile deprem bölgesinde 33 bin vatandaşın meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarına dahil edildiğini aktaran Bakan Işıkhan, bu proje için 1 milyar 267 milyon lira kaynak aktarıldığını ifade etti. Sosyal güvenlik alanında da SGK borçlarının 2025 yılı sonuna kadar ertelendiğini, 24 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlandığını ve sağlık hizmetlerine kesintisiz erişim için katılım paylarının kaldırıldığını belirtti. Kilis’te istihdam oranını artırmak için çaba gösterdiklerini de ekleyen Işıkhan, Kilis’i daha iyi noktalara taşımak için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

DESTEK VEREN SEMİNERLER VE EĞİTİMLER

Kilis ve deprem bölgesi ile ilgili çeşitli desteklerin sağlandığını dile getiren Bakan Işıkhan, ÇASGEM aracılığıyla hayata geçirdikleri “Ben İyiysem, Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, işçilere motivasyon seminerleri, eğitimler ve birebir görüşmelerle destek verdiklerini aktardı. Bu projenin, özellikle aile içindeki sorunların, iletişimin, travma sonrası stres bozukluğu ile başa çıkmanın önemini vurguladığını belirten Işıkhan, “Bu proje ile kadınların iş gücüne aktif katılımlarını sağlamak, aile içinde destekleyici olmalarını desteklemek amacıyla ruhsal açıdan rahatlamalarına ve stresle başa çıkma yeteneklerinin artırılmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Programda, ÇASGEM Başkanı Prof. Dr. Elif Gökçearslan, Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar gibi katılımcılar da yer aldı.