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İstiklal Caddesi’nde Yangın Söndürüldü

İSTİKLAL CADDESİ’NDE YANGIN ÇIKTI

İstiklal Caddesi üzerindeki bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında mahsur kalan bir çocuk, ekiplerin çalışmalarıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olayın meydana geldiği büfede, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangının dumanlarını gören çevredeki vatandaşlar, hemen yangın ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etmek için sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını etkili bir şekilde söndürmeyi başardı. Yangın sırasında binada dumanların arasında mahsur kalan bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri, kurtarılan çocuğu ambulansa alarak sağlık kontrolünden geçirdi. Yapılan kontroller sonucunda çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri de yangının nedenine dair inceleme başlattı.

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