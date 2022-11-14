Dün bombalı saldırının meydana geldiği ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi, Türk bayraklarıyla donatıldı.

İstiklal Caddesi dün yaşanan terör saldırısının ardından bugün Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı. Taksim Meydan’dan tünele kadar cadde üzerine toplam bin 200 bayrak asılacağı öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu’nda dün düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısının faili de yakalanmıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren olay yerine gelen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin anısına bölgeye karanfil bırakırken, İstiklal Caddesi de Beyoğlu Belediyesi tarafından Türk bayrakları ile donatıldı. Ortaya çıkan manzara kameraya böyle yansıdı.