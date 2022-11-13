İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana geldi.

Patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Emniyet güçleri bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

VALİ YERLİKAYA: CAN KAYBI VE YARARILARIMIZ VAR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen patlamayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.