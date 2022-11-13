İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana geldi.
Patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Emniyet güçleri bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
VALİ YERLİKAYA: CAN KAYBI VE YARARILARIMIZ VAR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen patlamayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir.
Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir.
Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır.
Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022