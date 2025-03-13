İstiklal Marşı Konferansı Büyük İlgi Gördü

KONFERANSIN BAŞLANGICI VE KATILIMCILAR

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde düzenlenen “104. Yılında İstiklal Marşı ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy” başlıklı konferans, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Aydın’ın konuşmasıyla büyük ilgi gördü. Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, akademisyenler, senato üyeleri, idari personel ve öğrenciler katıldı. Konferans, bir saygı duruşuyla başladı ve ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Korosu İstiklal Marşı’nı seslendirdi.

MEHMET AKİF ERSOY VE İSTİKLAL MARŞI’NA DAİR BİLGİLER

İstiklal Marşının okunmasının ardından Prof. Dr. Oğuzhan Aydın, konuşmasını yapmaya davet edildi. Aydın, 104. yıl dönümü dolayısıyla burada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Milli Mücadele döneminde Mehmet Akif Ersoy’un Türk milletinin azmi ve kararlılığını yansıtan İstiklal Marşı’nın eşsiz bir değer taşıdığını ifade etti. Ayrıca, Akif’in bu marşı yazdığı süreçteki anıları aktararak, dönemin Milli Eğitim Bakanı ve Akif’in dostu Hamdullah Suphi Tanrıöver’in marşın meclise sunulmasındaki katkılarının önemini vurguladı.

KAHRAMANLARIN ETKİSİ VE KONUŞMANIN SONU

Prof. Dr. Aydın, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatı üzerinden bilgiler verirken, Milli Mücadele döneminin kahramanları Nene Hatun, Seyit Onbaşı ve Kara Fatma’nın mücadelesinin Akif’in duygularını etkilediğine dikkat çekti. Türk edebiyatının önemli şiirlerinden yararlanarak dinleyicilere İstiklal Marşı ve Ersoy hakkında çeşitli anılar aktardı. Özellikle 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla programa katkıda bulunanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Konferans sonunda Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Aydın’a teşekkür belgesi takdim etti. Etkinlik, öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.