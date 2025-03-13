İstiklal Marşı Konferansı Düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin’in konuşmacı olarak bulunduğu “Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal” konulu bir konferans düzenlendi. Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda, Türk Dünyası ve Akrabaları Topluluğu tarafından organize edilen etkinliğe, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Zeybek, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, “İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin en güçlü yansımasıdır” dedi. Kızıltoprak, “İstiklal Marşımız, yalnızca bir şiir değil, vatan uğruna yazılmış evrensel bir manifestodur. Büyük şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy’un ‘O benim değil, milletimindir’ diyerek yücelttiği o mısralar, Türk milletinin ortak vicdanıdır. ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ sözü ulusal hislerimize dokunarak gönüllerde taht kurmuştur” şeklinde konuştu.

İSTİKLAL MARŞI’NIN ÖNEMİ

Konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Nurullah Çetin, İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönemin ruhunu ve Mehmet Akif Ersoy’un milli duruşunu ele alarak, bu marşın sadece bir şiir değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğunu vurguladı. Çetin, “İstiklal Marşımız sadece tarihi değil, evrensel bir metindir. Barındırdığı temel değerler, bugüne olduğu kadar geleceğe de hitap etmektedir. ‘İstiklal’, bağımsızlık demektir. Bu kelimenin milli marşımızın adına seçilmesi tesadüf değildir. Biz bu marşla milli bütünlüğümüzü, kültürümüzü ve devletimizi tüm dünyaya duyurduk. Şimdi de değerlerimizi korumak, geliştirmek ve yaşatmak için var olmalıyız” ifadelerini kullandı.

PUL SERGİSİ AÇILIŞI

Konferans çerçevesinde, Türkiye – Pakistan Diplomatik İlişkilerinin 70. yılı dolayısıyla düzenlenen pul sergisinin açılışını Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak gerçekleştirdi. Etkinlik, katılımcılara geçmişten günümüze önemli bir kültürel değer olan İstiklal Marşı’nın önemini bir kez daha hatırlatmış oldu.