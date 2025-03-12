İstiklal Marşı’nın 104. Yıl Dönümü etkinliği

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’UN AÇIKLAMALARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “İstiklal Marşı bizim milletimizin yürekten gelen avazıdır, haykırışıdır” şeklinde bir değerlendirme yaptı. İstiklal Marşı’nın kabulünün 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Adana, Hatay, Burdur ve Ankara’da düzenlenecek sempozyumlarda, Mehmet Akif Ersoy’un yaşamı, milli mücadele yılları ve İstiklal Marşı’nın yazım süreci mercek altına alınacak. ‘4 Şehir 4 Mekan 4 Akif Sempozyumu’ serisinin ilki ise Ankara’daki Birinci TBMM binasında gerçekleştirildi. Kurtulmuş, açılışta yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy’un Türkiye’nin tarihindeki önemine vurgu yaparak, “Kıyamete kadar Türk milletinin gönlünde müstesna yeri olacak” ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ MECLİS’İN ÖNEMİ

Kurtulmuş, Birinci Meclis’in, milli mücadelenin kararlarının alındığı bir karargah olduğunu belirtti. Gençlere seslenen Kurtulmuş, “Tarihin dönüm noktalarından birinin yaşandığı bu mekan, Osmanlı’nın son dönemlerinde özellikle büyük savaşların ve işgallerin yaşandığı zaman diliminde önemli bir rol oynamıştır. Karşılaşılan zor şartlara rağmen ulusal birliğimizden asla vazgeçmeyerek toplanılması, milletin istikbaline duyulan inancı göstermektedir” dedi. Bu karargahın, Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinin başladığı yer olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Birinci Meclis üyelerini rahmetle anarak, oradaki insanların bağımsızlık uğrunda verdikleri mücadeleyi hatırlattı.

İSTİKLAL MÜCADELESİNİN TEMEL KAVRAMLARI

Kurtulmuş, İstiklal Harbi’nde kullanılan temel kavramlardan biri olan “istiklal”ın, Türk milletinin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğunu belirtti. Kurtuluş Savaşı’nın, hiçbir kimsenin dışarıda bırakılmadan yürütülen ortak bir mücadele olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Artık bu millete bir istiklal marşı lazım” ifadesini hatırlattı. Istiklal Marşı’nın yazılması gerektiğini düşündüklerinde, milletvekilleri bir marş yazılmasını kararlaştırdı. Ancak, bu marşın bağımsız bir karakter taşıması gerektiği vurgusu yapıldı.

MEHMET AKİF ERSOY’UN ROLÜ

Mehmet Akif Ersoy’un şiirinin, sadece bir edebi eser olmaktan öte, milletin duygularının ifadesi olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, Akif’in, “Ben de bu şiiri yazarım ama para almam” sözünü aktardı. İstiklal Marşı’nın yazıldığı Taceddin Dergahı’nda, Akif’in istiklal fikrine konsantre olduğunu, sonuçta bu marşı oluşturduğunu belirtti. Bu marşın, bağımsızlığın, inançların ve vatan sevgisinin bir ifadesi olduğunu vurgulayarak, “İstiklal Marşı bizim milletimizin yürekten gelen avazıdır, haykırışıdır” dedi.

İSTİKLAL MARSIMIZIN KABULÜ VE ÖNEMİ

İstiklal Marşı’nın, herkes tarafından benimsendiğini ve milletin ortak hedefi haline geldiğini dile getiren Kurtulmuş, marşın, geçmişten geleceğe bağlayan bir köprü olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. “Bu mutabakat, her bir kelimesiyle geleceğin büyük Türkiye’sinin idealini taşımakta” diye konuşan Kurtulmuş, genç nesillerin bu bilinci özümseyerek Türkiye’yi ileri taşımaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kurtulmuş, “Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazmayı göstermesin. Daha güçlü bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.