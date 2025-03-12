İstiklal Marşı’nın 104. Yıl Programı

İSTİKLAL MARŞI’NA HİÇBİR ZAMAN HÜRMETİMİZİ KAYBETMEYECEĞİZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlikte, “Bağımsızlık aşkını haykıran, nesillere kimlik kazandıran bir şuur metnidir. Akif’in kaleme aldığı İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, bir milletin yeniden şahlanışının destanıdır” şeklinde konuştu. Bakan Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği programda, İstiklal Marşı’nın geçmişle bağlantısını ve bugünkü mücadeleyi şekillendiren önemli bir metin olduğunu ifade etti. “Bugün burada Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü nişanesi olan İstiklal Marşı’mızın kabulünün 104. yılını anmak için bir araya geldik. Böyle anlamlı bir günde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un aziz hatırasına sahip çıkmanızdan dolayı her birinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

TARİHİ DÖNÜM NOKTALARI VE MİLLİ MÜCADELE

Ersoy, milletlerin tarih boyunca önemli kırılma anları yaşadığını vurguladı. Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını açmasının ve Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinin önemli dönüm noktaları olduğunu belirten Bakan, “Ancak bu topraklarda yaşanan en büyük dirilişlerden biri de hiç kuşkusuz Milli Mücadele yıllarında verilmiştir” açıklamasını yaptı. O dönemin sadece askeri ve siyasi bir savaş olmadığını dile getiren Ersoy, “Yedi düvel, yalnızca topraklarımızı işgal etmek için değil, ruh dünyamızı zayıflatmak, milletimizi manen esaret altına almak için de üzerimize gelmişti. Ancak karakteri bağımsızlık olan bir millet, ne olursa olsun diz çökmezdi. Malazgirt’te, Kosova’da, Çanakkale’de nasıl durduysak, Milli Mücadele’de de öyle durduk” ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı’nın yalnızca bir zafer şiiri olmadığını belirten Ersoy, “O, bir savaşın içinde doğmuş bir milletin karakterini anlatan, bağımsızlık aşkını haykıran, nesillere kimlik kazandıran bir şuur metnidir. Akif’in kaleme aldığı İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, bir milletin yeniden şahlanışının destanıdır” şeklinde konuştu. Mehmet Akif Ersoy’un kalemi ve kelamının, her zaman büyük değerler taşıdığını vurgulayan Ersoy, “O, milletin içine düştüğü karanlıkta yılmadan, korkmadan bir ışık yakmayı başarmış bir münevverdi. Bugün Filistin’de, Doğu Türkistan’da, Suriye’de ve dünyanın pek çok mazlum coğrafyasında yaşananlar, Akif’in sesini daha güçlü duymamız gerektiğini gösteriyor. Dünya yeniden kaos içinde kıvranırken, Akif’in bize emanet ettiği bu ruh, insanlığın en fazla ihtiyaç duyduğu ruhtur” dedi.

MEHMET AKİF’İN EMANETİNE SAHİP ÇIKMA AZMİ

Bu programın anmanın ötesinde, Mehmet Akif’in emanetine sahip çıkma ve o ruhu yaşatma azminin bir göstergesi olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u, İstiklal Mücadelesi’nin kahramanlarını, tüm şehitleri ve gazileri rahmetle andı. Ayrıca, Sebilürreşad’a, Mehmet Akif’in ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Ersoy, konuşmasının ardından “Sebilürreşad 116. Yıl ve Göklerdeki İstiklal” sergilerinin açılışını gerçekleştirdi.