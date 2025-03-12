İstiklal Marşı’nın 104. Yıldönümü Posof’ta Kutlandı

İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ TÖRENİ

İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıldönümü Ardahan’ın Posof ilçesinde düzenlenen bir törenle kutlandı. Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan etkinlik, Posof İlkokulu salonunda gerçekleştirildi. İlçe protokolünün yanı sıra birçok vatandaş programda yer aldı ve yoğun ilgi gösterdi.

ANLAMLI KONUŞMA VE GÖSTERİLER

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapıldı. Bu konuşmayı Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ali Bozkurt gerçekleştirdi. Ardından sinevizyon gösterisi ile devam eden programda, “Bir şiirin öyküsü, bir öykünün şiiri” adlı tiyatro gösterisi öğrenciler tarafından sahnelendi. Tiyatro gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

REKABET VE ÖDÜLLER

Etkinliğin sonunda İstiklal Marşı konulu düzenlenen kompozisyon yarışmasında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi. Program bu heyecanlı ödül töreniyle sona erdi.