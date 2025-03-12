İstiklal Marşı’nın 104. Yılı Kutlandı

İstiklal Marşı’nın 104. Yıl Dönümü Kutlandı

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, milli marşımızın 104. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Mamahatun 17 Şubat Ortaokulu Konferans salonunda yapılan programda, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un şiirleriyle anma gerçekleştirildi.

Programa İlçe Protokolü ve Öğrenciler Katıldı

Etkinliğe, Kaymakam Neslihan Kısa Duman, ilçe protokolü, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Programda, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanları anıldı. İstiklal Marşı’nın yazarı olan milli şair Mehmet Akif Ersoy, saygı, minnet ve rahmetle anıldı.