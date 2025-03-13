İstiklal Marşı’nın 104. Yılı Kutlandı

Aydın’da Öğrencilerle Birlikte Kutlama

Aydın’da jandarma ekipleri ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılını kutladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Efeler Dağeymiri İlkokulu’nu ziyaret etti. Burada çocuklarla birlikte milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy rahmet ve minnetle anılarak, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin inanç, azim ve kararlılığını sonsuza kadar yaşatacak bir destan olduğu ifade edildi.

Etkinlikte İstiklal Marşı Okundu

Etkinlik kapsamında, İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili bir çizgi film izletildi ve İstiklal Marşı okundu. Faaliyet sonunda, günün önemine uygun olarak hazırlanan afiş çocuklarla birlikte boyandı. Bunun yanı sıra, yapımı gerçekleştirilen taç ve şanlı Türk Bayrağı hediye edildi.