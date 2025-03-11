İstiklal Marşı’nın 104. Yılı Kutlandı

VALİ VAROL’DAN ANLAMLI AÇIKLAMA

Adıyaman Valisi Osman Varol, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günüyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Vali Varol, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi sürecinde milli birlik, vatan sevgisi ve zafere olan inancı en güzel şekilde dile getiren İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 104. yılını kutladıklarını belirtti.

MEHMET AKİF ERSOY’U UNUTMADIK

Osman Varol, “Bağımsızlık mücadelemizi yüksek bir edebiyat kabiliyeti ve insan ruhuna işleyen içtenlikle dizelere dökerek ölümsüzleştiren Mehmet Akif Ersoy’u minnet ve şükranla anıyor, bağımsızlığımızın nişanesi İstiklal Marşımızın kabulünü, 104. yılında coşkuyla kutluyoruz.” dedi. Devamında, “Her bir satırı imanın gücünü yansıtan, özgürlük, vatan ve bayrak tutkusuyla adeta nakış gibi işlenerek yazılan bu kutlu marş, milli mücadelemize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize manevi bir saygı duruşudur.” ifadelerini kullandı.

BİR DAHA YAŞATMAMASI TEMENNİSİ

Vali Varol, “Bu duygu ve düşüncelerle, büyük vatan şairimizin ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ temennisini yineleyerek, İstiklal Marşımızın TBMM tarafından kabulünün 104. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.