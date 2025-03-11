İstiklal Marşı’nın Kabul Tarihi ve Detayları

İSTİKLAL MARŞI’NIN TARİHİ KABULÜ

Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu ifade eden, bağımsızlık yolunda verilen büyük mücadelenin sembolü olarak değerlendirilen İstiklal Marşı, Türkiye’nin en kıymetli milli değerleri arasında yer alıyor. Bu anlamlı eser, Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmıştır. Her yıl “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” adıyla anılan bu özel gün, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstiklal Marşı’nın kabul tarihi 12 Mart 1921’dir ve bu tarih, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü sembollerinden birini ortaya koymaktadır.

BÜYÜK MÜCADELENİN SEMBOLÜ

İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı güçlü dizeleri ile Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, vatan sevgisini ve milli ruhunu en iyi şekilde yansıtıyor. Bu süreçte, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Kurtuluş Savaşı’nın zorlu dönemlerinde, milli marş yazma amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir yarışma düzenlenmiştir. Başlangıçta ödüllü bir yarışmaya katılmak istemeyen Mehmet Akif Ersoy, ödülün kabul edilmeyeceği garantisi verildiğinde yarışmaya dahil olmuştur.

ETKİNLİKLERİ VE ANMALAR

Yarışma sonucunda, 724 şiir arasından seçilen İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından coşkuyla kabul edilmiştir. Bu tarihten itibaren İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık sembolü olarak resmi törenlerde ve milli etkinliklerde büyük bir gururla okunmaktadır. Her yıl 12 Mart, “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” olarak kutlanmakta ve milli şairin bu değerli eseri ile katkıları saygıyla anılmaktadır.