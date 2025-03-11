İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Önemi

İSTİKLAL MARŞI TÜRK MİLETİNİN SİMGESİDİR

Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu en iyi şekilde yansıtan bağımsızlık yolunda verilen büyük mücadelenin sembolü olarak kabul edilen İstiklal Marşı, Türkiye’nin en önemli milli değerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu anlamlı eser, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır ve kabul edildiği gün her yıl “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” olarak anılmakta, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

İSTİKLAL MARŞI’NIN KABUL SÜRECİ

İstiklal Marşı’nın kabulü, büyük bir yarışmayla başlamış ve halkta büyük bir ilgi uyandırmıştır. Mehmet Akif Ersoy, bu yarışmanın ödüllü olması sebebiyle başlangıçta katılmak istememiş, fakat ödülün alınmayacağına dair bir garanti verildiğinde eserini sunmaya karar vermiştir. 724 şiir arasından seçilen İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde coşkuyla okunarak oybirliğiyle kabul edilmiştir.

MEHMET AKİF ERSOYUN YORUMLARI

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı kaleme aldıktan sonra “O şiir artık benim değil, milletin malıdır.” diyerek ödülü reddetmiştir. Ayrıca, marşı bir daha para karşılığında yazmayacağını da özellikle vurgulamıştır. Her yıl 12 Mart, “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” olarak kutlanmakta ve bu önemli eser, genç nesillere aktarılmaktadır.