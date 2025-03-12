İstiklal Marşı Panelinde Milli Mücadele Anlatıldı

PANELLERİN ANLAM VE ÖNEMİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Merkezi, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Milli Marş olarak kabul edilmesinin 104. yıldönümü dolayısıyla “Tarihi Süreç ve Edebi İçeriği ile İstiklal Marşı” adlı bir panel organize etti. Panelin moderatörlüğünü Merkez Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan üstlendi. Etkinlikte, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve Mehmet Akif Ersoy’un bu süreçteki rolü üzerinde duruldu.

BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ VE ERSOY’UN ROLÜ

Prof. Dr. Çağlayan, Batı emperyalizminin ‘Şark Meselesi’ çerçevesinde Anadolu’daki Türk-İslam varlığını yok etme çabalarına dikkat çekti. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bağımsızlık mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğini dünyaya duyurduğunu belirtti. Ayrıca, Milli Mücadele döneminin önemli şahsiyetlerinden Mehmet Akif Ersoy’un, para ödülü için milli marş yazmayı kabul etmediğini hatırlatarak, Ersoy’un halkı Milli Mücadele’ye destek vermeye çağırdığını ifade etti.

MİLLİ MARŞLARIN ULUS DEVLETİ TEMSİLİ

Panelde konuşan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. Nedim İpek, milli marşların ulus devletlerinin önemli sembollerinden birisi olduğunu vurguladı. Ulus devletlerin ortak sembollerinin vatan, toplum, resmi dil, bayrak ve milli marş olduğunu, bu unsurların toplumsal kimliği pekiştirdiğini belirtti. Türkiye’de Mahmudiye, Mecidiye, Aziziye ve Reşadiye gibi marşların bestelendiğine fakat halk arasında benimsenmediğine dikkat çekti. İpek, Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’nın ise halkın duygularını ve düşüncelerini en iyi biçimde yansıtan eser olarak değerlendirildiğini ifade etti.

İSTİKLAL MARŞI’NIN EDEBİ DEĞERİ

OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Bayram, İstiklal Marşı’nın edebi yönü üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bayram, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nda kullandığı kavramlarla milli ve manevi değerleri güçlü bir şekilde ifade ettiğini dile getirdi. Ersoy’un duasının kabul edildiğini belirten Bayram, bugüne kadar İstiklal Marşı’nın ne bir kelimesinin değiştirilebildiğini ne de yerine başka bir marş konulabildiğini söyledi. Panelin sonunda, Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, panelistlere teşekkür belgelerini takdim etti. Milli Mücadele kahramanları ve Mehmet Akif Ersoy’un ruhlarına rahmet dileyen Çağlayan, katılımcılara da şükranlarını sundu ve paneli sonlandırdı. Etkinliğe, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu etkinlik, İstiklal Marşı’nın tarihi ve edebi yönlerinin yanı sıra Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemi ile ilgili derin bir bakış açısı sundu. Katılımcılar, milli marşın sadece bir müzik parçası olmadığını, aynı zamanda bir milletin kimliğini ve bağımsızlığını simgeleyen önemli bir unsur olduğunu anlama fırsatı buldu.