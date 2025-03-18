İstiklal Marşı, Umut ve Medeniyet Anlayışı

İSTİKLAL MARŞI’NIN ÖNEMİ VE DEĞERİ

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli, “İstiklal Marşı, bizlere yarını kurmaya öğreten bir metindir. Dolayısıyla İstiklal Marşı’nın kodlarını çözdüğümüzde yarınımızı inşa etmiş oluruz” dedi. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Konuşmaları’nın dördüncü sezon 32’nci bölüm konuğu olarak yer alan Prof. Dr. Kemikli, Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleştirilen etkinlikte bilgi paylaşımlarında bulundu. Programa, BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Selim Uzun, akademik ve idari personel ile öğrenciler de katıldı.

RAMAZAN MEDENİYETİ VE İSTİKLAL MARŞI

Prof. Dr. Bilal Kemikli, “Ramazan Medeniyetimiz ve İstiklal Marşımız: Ramazan İkliminde İstiklal Marşımızı Yeniden Okumak” başlıklı konuşmasında, İstiklal Marşı’ndaki kavramların derinliğine değindi. Mühendislik öğrencilerine tarih bilgisinin önemini vurgulayan Kemikli, “Bu toprakların tarihini bilemeden, insanlığa hizmet sunulamaz. Hangi noktaya gelirsek gelelim, bizi biz yapan değerleri tanımalıyız. Çünkü bilim ancak tarih ve edebiyat ile tam olur” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İstiklal Marşı’nın yazılış hikayesini aktararak, marşın umudu simgelediğini belirtti.

ALTILI KAVRAM VE İSTİKLAL MARŞI

Profesör Kemikli, İstiklal Marşı’nda altı temel kavramın işlendiğini aktardı. Bunlardan ilki bağımsızlık, yani hürriyetti. Manda himayesinin gündemde olduğu dönemde, Mehmet Akif Ersoy’un “korkma” ifadesiyle bu mesajı verdiği belirtildi. İkinci kavram ise millet olarak ifade edildi ve “Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal” dizeleriyle bağımsızlığın hakka bağlı olduğunu dile getirdi. Üçüncü önemli kavram din, dördüncüsü ise vatan oldu. Kemikli, dizelerde ele alınan vatan sevgisinin önemini vurguladıktan sonra, medeniyet kavramının sömürgeci zihniyete yönelik eleştiriler sunduğunu kaydetti. Son olarak, umut kavramının İstiklal Marşı’nın ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

RAMAZAN’IN RUHU VE İSTİKLAL MARŞI

Prof. Dr. Bilal Kemikli, İstiklal Marşı’nın Ramazan ayının ruhunu yansıttığını söyledi. Ramazan ikliminin ve oruç ibadetinin insan üzerinde yarattığı etkinin altını çizen Kemikli, oruç tutmanın insanı dönüştüren en temel ibadet olduğunu ifade etti. “Oruç bizi tamir ediyor, onarıyor ve irade terbiyesi veriyor. Kalabalıklar, iradelerini kullanmazlar, ama dönüşümü yapan bilgeler azınlıktır” diye ekledi.

Etkinlik, BTÜ Rektör Yardımcıları’nın Prof. Dr. Kemikli’ye plaket takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.