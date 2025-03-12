İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anıldı

PROGRAMIN DETAYLARI

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir etkinlik düzenliyor. Programa Vali Mustafa Eldivan, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler de katılım gösteriyor. Etkinlik, Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştiriliyor ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunması ile başlıyor.

MEHMET AKİF ERSOY’UN ANILMASI

Anma programında, Mehmet Akif Ersoy’un yaşam öyküsü, İstiklal Marşı’nın yazım süreci ve milli mücadelenin önemi üzerine vurgu yapılıyor. Etkinlik sırasında katılımcılar birçok duygu dolu anlar yaşıyor. Öğrencilerin hazırladığı şiirler ve gösteriler, katılımcılardan beğeni alıyor.