İstinaf Kararı Sinan Ateş Davasında Verildi

DAVA SÜRECİNDE YENİ GELİŞMELER

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince alınan kararların istinaf incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından gerçekleştirildi. Mahkeme, yerel mahkemenin verdiği hükmü onayladı ve usul ile esasa ilişkin herhangi bir aykırılık tespit edilmedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kızılırmak Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Bu cinayetle ilgili olarak toplamda 22 kişi hakkında dava açılmıştı. Mahkemenin 2 Ekim 2024 tarihinde vereceği karar duruşmasında, tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Ayrıca, müşteki Selman Bozkurt’a yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan da sanıklara 13’er yıl hapis cezası verilmişti. Eray Özyağci’ye ek olarak “ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası da verilmişti.

Dava kapsamında “suça azmettiren” olarak yer alan sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. “Tasarlayarak öldürmeye yardım” suçu ile yargılanan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel’e 18’er yıl, Mustafa Uzunlar’a ise 15 yıl hapis cezası verildi. Sanık Alper Atay, “suçluyu kayırma” suçundan 2 yıl hapis cezası aldı. Diğer sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz ise üzerine atılı suçlardan beraat etti.

DAVA DOSYASI AYRILAN SANIKLAR

Ayrıca, sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında, “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” etmekten ve Aykal için “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verildi. Bu ayırma işleminin gerekçesi olarak, sanıkların cep telefonlarının incelenebilmesi için ABD’ye yazı yazılarak telefon şifrelerinin talep edilmesi gösterildi.