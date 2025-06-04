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İstinaf Savcısı, Nevzat Bahtiyar’a AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

SUÇ DELİLLERİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili davada, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan itirafçı Nevzat Bahtiyar’la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstinaf savcısı, bu durumla ilgili harekete geçerek Yargıtay’a başvuruda bulundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI TALEBİ

Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Bu talep, davada sürecin ne denli ciddiyet arz ettiğini ve olayın dikkat çekiciliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ayrıntılar ise yakında kamuoyuyla paylaşılacak.

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