İstinaftan Sinan Ateş Davasında Cezalar Onandı

DAVA SÜRECİ VE GÜNCEL GELİŞMELER

Sinan Ateş davasında yaşanan son gelişmeler, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararların istinaf incelemesine tabi tutulmasıyla ortaya çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa dair bir uyumsuzluk bulunmadığına karar verdi ve cezaları onadı.

SİLAHLI SALDIRI VE SANIKLAR

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Kızılırmak Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Bu cinayetle ilgili olarak 22 kişi hakkında dava açıldı. Mahkemenin 2 Ekim 2024’teki karar duruşmasında, tetikçi Eray Özyağci ile motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, müşteki Selman Bozkurt’a yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13’er yıl hapis cezası verildi. Özyağci, “ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

AZMETTİRME VE HAPİS CEZALARI

Dava dosyasında “suça azmettiren” konumunda olan Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Ayrıca, “tasarlayarak öldürmeye yardım” suçundan, sanık Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel’e 18’er yıl, Mustafa Uzunlar’a ise 15 yıl hapis cezası verildi. Sanık Alper Atay da “suçluyu kayırma” suçundan 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Beraat eden diğer sanıklar arasında Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz yer aldı.

DOSYANIN AYRILDIĞI SANIKLAR

İki sanık, Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında, “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçuyla ilgili dava dosyası ayrıldı. Aykal hakkında ayrıca “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçundan ayrı bir dosya kurulması kararlaştırıldı. Bu durumun nedeni olarak, sanıkların cep telefonlarının incelenmesi amacıyla ABD’ye yazı yazılarak telefon şifrelerinin talep edilmesi gösterildi.