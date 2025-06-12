İSTİNDER 9. Türkiye Brand Summit’te Ödüller Verildi

İSTİNDER TARAFINDAN DÜZENLENEN TÖRENDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Zorlu Center Raffles Hotel’de düzenlenen 9. Türkiye Brand Summit, İstanbul İş İnsanları Derneği (İSTİNDER) ile İşte Türkiye Haber Platformu tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinlikte 60 kategoride ödüller verildi ve girişimcilik ödülleri belirlendi. Son dönemlerde dikkat çeken genç ve başarılı kadın girişimci Uzman Psikolog Sosyolog Nur Ela Aşar, “Yılın Genç Kadın Girişimci” ödülünü aldı. Aşar, Kıbrıs, İstanbul ve Dubai’de önemli projeler gerçekleştirmeyi planlıyor.

AŞAR’IN KONUŞMASI

Törene katılamayan Aşar, yaptığı açıklamada, “Toplumda kadın erkek ayırt etmeksizin üreten bireyler olmanın yarınlarımız için olmazsa olmaz olduğunu biliyoruz. Koşullar ne olursa olsun her şartta iş dünyasına yeni soluklar kazandırmak için çalışıyoruz. Bu emeklerin karşılığında da böylesi ödüller gelecek için sorumluluğumuzu ve motivasyonumuzu arttırıyor. Bu kadar önemli isimlerin arasında bu değerli ödülün anlamı benim için çok anlamlı. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

DİĞER ÖDÜL SAHİPLERİ

Törende ödül alan diğer isimler arasında şu kişiler yer aldı: Yılın Uluslararası İş İnsanı: Rahmiddin Umedov Numanovich, Yılın Girişimcisi: Ali Akkaya, Yılın Genç İş Adamı: Muhammet İzsiz, Yılın Girişimcilik Danışmanı: Sinan Ergin, Yılın Girişimi: Ajans Work, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Yağmur Kalyoncu.

NUR ELA AŞAR’IN KİŞİSEL BİLGİLERİ

17 Kasım 1998 tarihinde Afyonkarahisar’da doğan Nur Ela Aşar, bekar ve akrep burcudur. İlk ve ortaöğretimini Afyonkarahisar’da tamamladı ve birçok şehirde yaşadı. Üniversite eğitimini Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi’nde yüksek lisans yaparak bitirdi. İyi derecede İngilizce bilen Aşar, birçok ulusal basında köşe yazarlığı yapıyor ve haberlerde sıkça yer alıyor. Yüksek organizasyon kabiliyeti, satış pazarlama ve etkinlik yönetimi konularında başarılı bir genç iş kadını olarak tanınıyor. Şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan Aşar, İSTİNDER’in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor ve Kıbrıs, İstanbul ve Dubai’deki iş alanlarındaki çalışmalarını hızla sürdürüyor.