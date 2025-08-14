İstinye Mezarlığı’nda Kabir Tahrip Edildi

SARİYER’DE TAHİRİP OLDUĞU İFADE EDİLEN MEZARLIK OLAYI

İstanbul Sarıyer’de 15 Temmuz şehidi Fatih Satır’ın mezarının tahrip edilmesi durumu, dikkatleri üzerine çekti. Olay, dün sabah saat 07.00 civarında İstinye Mezarlığı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki şüpheli T.D., mezarlığa girip şehit Fatih Satır’ın kabristanını tahrip etti.

POLİS EKİPLERİ ARAYA GİRDİ

Olayın ardından Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede inceleme yapmaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sarıyer İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda T.D.’nin ikamet adresine operasyon düzenlendi. Ancak T.D.’yi evinde bulamayan ekipler, olayın gerçekleştiği günün akşamında mezarlıkta kazma ve kürekle bulunarak yakaladı.

Ekipler, T.D.’yi yakaladıklarında o, direnç göstermeye çalıştı. Ancak kademeli zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. Daha sonra ifadesi almak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorgulandı. T.D., burada verdiği ifadesinde hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. T.D.’nin yapılan Genel Bilgi Toplama sorgusunda, mala zarar verme, kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.