İstişare Toplantısı Yapıldı, Sorunlar Ele Alındı

MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISI

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in liderliğinde, Osmaneli ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile ilgili kurum amirlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir istişare toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda, Osmaneli genelindeki köy ve mahallelerin en öncelikli ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve çözüm bekleyen sorunları detaylı bir şekilde ele alındı.

ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM

Görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsenerek ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi. Vali Sözer, yerel yönetimlerin vatandaşlarla en yakın temasta olan birimler olduğunu vurguladı ve kamu hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulabilmesi için muhtarlarla iş birliği içinde çalışmanın önemine dikkat çekti.

SORUNLARIN TAKİBİ

Toplantının sonunda, belirlenen sorunların çözüm sürecinin yakından takip edileceği ve ilgili çalışmaların hızla başlatılacağı belirtildi. Bu yaklaşımla, yerel yönetimlerin daha verimli ve etkili bir şekilde hizmet sunmaları hedefleniyor.

