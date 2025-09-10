İstişareler Faydalı Oldu, İzmir’de

İZTO’DA DÜZENLENEN TOPLANTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) gerçekleştirilen ‘İzmir İş Dünyası Toplantısı’ sonrasında AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Şimşek, il binası önünde karşılandı ve burada AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ile makamında bir araya geldi. Ziyarete AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar ve Mehmet Ali Çelebi ile AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ ve partililer de katılım gösterdi.

İSTİŞARELERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Bakan Şimşek, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada iş insanlarıyla gerçekleştirdiği istişarelerin faydalı olduğunu ifade ederek, “İzmir’in birçok konusuna vakıf olduk. Bazı hususları sonradan tekrar çalışacağız, değerlendireceğiz ama istişare faydalı oldu. Bu istişareler önemli bir sanayi ve ticaret üssü olan şehrimize ve ülkemiz açısından da hayırlara vesile olacak” şeklinde açıklama yaptı.

TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ise konuşmasında, “Teşkilatımızla, milletvekillerimizle, MKYK üyelerimizle beraber Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde istişarelerimizi yaptık” dedi. Bu buluşmaların, İzmir’in ekonomisine ve iş dünyasına yönelik yapılacak çalışmalar açısından önemli olduğu vurgulandı.