İstoç’ta Yangın Çıktı, 17 İş Yeri Etkilendi

İSTOÇ’TA YANGIN ÇIKTI

İstanbul Toptancılar Çarşısı’ndaki bir işyerinde sabah saatleri yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri, hızlıca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucunda 17 iş yeri zarar gördü. Bağcılar Mahmutbey İSTOÇ 10. Ada 2428. Sokak’taki işyerinde sabah 07.00 civarında, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın patlak verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı yetkililer, yangının 10.00 itibarıyla kontrol altına alındığını ve soğutma işlerinin sürdüğünü açıkladı.

OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPILDI

Olay yerine giden İstanbul Valisi Davut Gül, devam eden çalışmalara dair yetkililerden bilgi aldı ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gül, yangın sonucunda 17 iş yerinin zarar gördüğünü ve can kaybı yaşanmadığını belirtirken, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Yangının ardından geçmiş olsun dileklerini de iletti.