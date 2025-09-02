İSTOÇ Yangını Kontrol Altında: 17 Hasar Gördü

YANGININ SEBEBİ HENÜZ BELİRSİZ

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda (İSTOÇ) bir iş yerinde yangın meydana geldi. Şu an için yangının çıkış sebebi bilinmiyor, ancak olayın plastik malzemeleri satan bir iş yerinde gerçekleştiği aktarıldı.

ALEVLER YAYILDI

Yangın hızla büyüyerek bitişiğindeki iş yerlerine sıçramasıyla dikkat çekti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın esnasında yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri yaklaşık iki saat süren bir mücadelenin ardından alevleri kontrol altına almayı başardı.

VALİ’DEN AÇIKLAMALAR

Yangın bölgesine giden İstanbul Valisi Davut Gül, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Gül, “Burada 7 bin 200 işyeri var, böyle büyük çapta 17 dükkan ile bu yangın atlatılması facia önlendi. Toplamda 17 işletme hasar gördü. Bunların bazılarının cephesi, bazıları burada görüldüğü gibi içerisindeki ürünler yanmış. Şu an kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor.” dedi. Bu arada, dükkanlarda bulunan vatandaşların eşyalarını kurtarmaya çalıştığı gözlemlendi.