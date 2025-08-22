İSU, Yahyakaptan’da Yeni Altyapı Hattı Kuruyor

KOCAELİ’DE YENİ ALTYAPI YATIRIMLARI

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Yahyakaptan Mahallesi’nde toplam 5 bin 35 metre uzunluğunda yeni altyapı hattı inşa ediliyor. İSU, yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek, okullar açılmadan önce bölgede var olan sorunları çözmeyi planlıyor. İSU Genel Müdürlüğü, özellikle yağışlı günlerde mahallede yaşanan su birikintisi sorununu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışmaya başladı.

YAĞMUR SUYU ALTYAPI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Arasta Park, okullar bölgesi, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu ve Yahyakaptan Pazar alanı civarındaki Kızılay, Güzelbahçe, Hercai, Ayçiçeği, Bahçeşehir, Vuslat ve Elvin sokaklarında yağmur suyu altyapısı güçlendiriliyor. Yaklaşık bin 200 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı inşa edilerek, mahalledeki su birikintisi sorununun kalıcı bir şekilde çözülmesi hedefleniyor. Çalışmalar, yaz dönemi ve yoğun trafiğin bulunmadığı bir zaman dilimine denk getirilerek, okulların açılacağı tarihten önce tamamlanacak.

İÇME SUYU HATTI YENİLEMELERİ

Yahyakaptan Mahallesi’nde, Şehit Ergün Köncü Sokak’ta altyapı yatırımları hızla devam ediyor. Bu bölgede, bin 925 metre içme suyu hattı, 500 metre atık su hattı ve 860 metre yağmur suyu hattı inşa edilerek toplam 3 bin 285 metre yeni altyapı hattı oluşturulacak. Ayrıca, Şehit Ali İhsan Çakmak Sokak’ta kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor. Bu noktada, 950 metre kanalizasyon ve 800 metre yağmur suyu hattı yapımı tamamlandığında toplamda 5 bin 35 metre uzunluğunda yeni altyapı hattı hizmete girmiş olacak.

TAŞKIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEMLER

Yapılan altyapı çalışmaları, bölgedeki evsel atık suların daha sağlıklı bir şekilde toplanmasını ve arıtma tesislerine ulaşmasını sağlıyor. Yeni yağmur suyu hatları, ani ve yoğun yağışlarda oluşabilecek su birikintileri ve taşkın risklerini önlemek için tasarlanıyor. Kullanım ömrünü doldurmuş ve sık sık arızalanan içme suyu hatlarının yenilenmesi ile bölge sakinlerine kesintisiz ve güvenilir içme suyu sağlanmış olacak.