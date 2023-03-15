İsveç Başbakanı: Finlandiya NATO’ya önce girebilir

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Finlandiya’nın ülkesinden önce NATO’ya girme ihtimalinin arttığını açıkladı.

Başkent Stockholm’de İsveç’in NATO Başmüzakereci Oscar Stenström ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Kristersson, son haftalarda yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye’nin Finlandiya’nın üyeliğini onaylamasının giderek netleştiğini söyledi. “İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasındaki NATO müzakereleri kısa bir aradan sonra Şubat ayı sonunda yeniden başladı ancak şu ana kadar ülkeler bir çözüme ulaşamadı” diyen Kristersson, bununla birlikte Türkiye’nin son zamanlarda, yalnızca Finlandiya’nın başvurusunu onaylamaya hazır olabileceğini ima ettiğini kaydetti. Ülkesinin, Finlandiya’nın NATO’ya İsveç olmadan girmesi gibi bir durumun üstesinden gelmeye hazır olduğunu da vurgulayan Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de, genellikle bunun gerçekleşmesi halinde uzun vadeli bir sorun oluşturmayacağına işaret ettiğini söyledi.

Bu arada geçen hafta yapılan Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizması 3. toplantısının ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün, Cuma günü Türkiye’ye kritik bir ziyarette bulunacağı bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Niinistö’nün görüşmesinde gündemin ilk sırasında, 3’lü Mutabakat Muhtırası ve Finlandiya’nın muhtıradaki maddeleri hayata geçirmek için attığı adımlar olacak.