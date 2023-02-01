İsveç Başbakanı: Kullanışlı aptallar

İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinde düzenlenen çirkin eylemi gerçekleştirenleri ‘kullanışlı aptallar’ olarak nitelendirdi.

Türkiye, Stockholm’daki Kuran yakma alçaklığına izin veren İsveç’le NATO müzakereleri askıya aldı. Türkiye’nin terör ve İslam düşmanlığı konusundaki hassasiyetini geç de olsa anlayan İsveç Başbakanı Kristersson​​​​​​​, söz konusu eylemlerin İsveç karşıtlarının işine yaradığını ve bu eylemleri yapanların “kullanışlı aptallar” olduğunu söyledi.

3’lü mutabakata rağmen terör örgütü mensuplarının iadesinde ayak direten ve bunların gösterilerine izin veren İsveç’te skandallar bitmek bilmedi. Ülke son dönemde Danimarkalı aşırı sağcı siyaseteçi Rasmus Paludan öncülüğünde Kuran-ı Kerim provokasyonlarına sahne oldu. İsveç yönetimi alçak eylemleri izlemekle yetindi. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkeleri İsveç’e sert tepkiler yöneltti. NATO için Türkiye’ye bel bağlayan İsveç’in bu denli cesareti şaşırtırken Türkiye tepkisini süratle ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile NATO üyeliği için sürdürülen 3’lü müzakereleri askıya aldı. Gelişmeler sıcaklığını korurken İsveç tarafı günler sonra bazı gerçeklerin farkına varmaya başladı. İsveç Başbaknı Kristersson, eylemlerin ülkesinin güvenliğini karmaşık hale getirdiğini vurgulayarak “İsveç’in dünyadaki imajı ve yurt dışındaki İsveçlilerin güvenliği için riskli” ifadelerini kullandı.

Kristersson, İsveç’teki parti liderleriyle basına kapalı yaptığı görüşmenin ardından, ülkede terör örgütü PKK/YPG destekçileri tarafından düzenlenen Türkiye karşıtı provokasyonlara, Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvuru sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“NASIL RİSKLİ VE BÜYÜK SONUÇLAR DOĞURABİLECEĞİNİ GÖRDÜK”

Son birkaç haftadır Stockholm’de yaşanan olayların İsveç’in güvenliğini ne kadar karmaşık hale getirdiğinin ortada olduğunu dile getiren Kristersson, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzetilen bir oyuncak kuklanın ayağından asıldığını ve ardından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakıldığını gördük. İsveç’te son birkaç haftadır yasal olmasına rağmen küçük grupların ve bireylerin yaptığı eylemler, dezenformasyon kampanyasına dönüştü. İsveç’i İslam düşmanı bir ülke gibi gösterdi. Bunun, İsveç’in dünyadaki imajı ve yurt dışındaki İsveçlilerin güvenliği için nasıl riskli ve büyük sonuçlar doğurabileceğini gördük.”

“KULLANIŞLI APTAL”

Kristersson, söz konusu eylemlerin İsveç karşıtlarının işine yaradığını belirterek, bu eylemleri yapanları “kullanışlı aptallar” diye tanımladı.

İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusunun önemli olduğunu vurgulayan Kristersson, “İsveç, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra en önemli güvenlik riskleriyle karşı karşıya. NATO konusunda partilerin farklı düşünceleri var. İsveç’in başvurusunu 28 NATO ülkesinin onaylamasıyla daha güvenli bir duruma geldik ancak henüz NATO üyesi olmadığımızı da göz ardı etmemeliyiz” dedi.

Kristersson, bu hafta içinde ABD’ye gidip ülkesinin NATO üyelik süreci hakkında görüşmeler yapacağını da kaydetti.

İSVEÇ’TE PARTİLERİN PKK/YPG TARTIŞMASI

Öte yandan, Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson da Başbakan Kristersson ile görüşmeye girmeden önce İsveç basınına açıklamada bulundu.

Andersson, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi lideri Jimmie Akesson’ın Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla İsveç’in NATO üyeliğini riske attığını belirterek, hükümetin İsveç Demokratlar partisi ile işbirliği yapmayı bırakması gerektiğini savundu.

Akesson ise Andersson’a verdiği cevapta, Sosyal Demokrat Parti’nin terör örgütü PKK/YPG ile yakın ilişkiler içinde olduğunu ve Türkiye’nin esas bu duruma tepki gösterdiğini ifade etti.