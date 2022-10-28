İsveç Başbakanı: Üzerimize düşeni yapmalıyız

Kristersson, imzalanan üçlü anlaşmanın şartlarının yerine getirmeye kararlı olduğunu söyledi.

İsveç Başbakan Ulf Kristersson, Türkiye hakkında konuştu ve Madrid’de imzalanan üçlü anlaşmanın şartlarının yerine getirmeye kararlı olduğunu söyledi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptığı açıklamada, İsveç’in, Türkiye’nin Stockholm’ün Finlandiya ile birlikte NATO ittifakına katılma hedefine yönelik itirazlarının üstesinden gelmeyi amaçlayan Madrid’de imzalanan üçlü anlaşmanın şartlarını yerine getirmeye tamamen kararlı olduğunu söyledi.

Finlandiyalı mevkidaşı ile Helsinki’de görüştükten sonra gazetecilere açıklama yapan Kristersson, “Üzerimize düşeni yapmalıyız ve yapıyoruz” ifadelerimi kullandı.

İsveç Başbakanı Kristersson, “İsveç’in yapması gerekeni yerine getirmek için çok çalışıyoruz ve ne elde ettiğimizi ayrıntılı olarak rapor edeceğiz” dedi.