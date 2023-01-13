İsveç Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşanan skandalın ardından ülkenin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
İsveç’in başkenti Stockholm’de toplanan PKK’lı grubun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan eylemi nedeniyle İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Terör örgütlerinin faaliyetlerine son verilmediği müddetçe NATO üyelik sürecinin ilerlemesi mümkün değildir” açıklamasında bulundu. İsveç Meclis Başkanı Norlen’in 17 Ocak’ta Türkiye’ye yapmayı planladığı resmi ziyaret de TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından iptal edildi.