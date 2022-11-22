İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye’nin kendini savunma hakkı var

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Pençe-Kılıç Harekatı hakkında konuştu ve Türkiye’nin kendini savunma hakkının olduğunu söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Pençe-Kılıç Harekatı’yla ilgili “Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır” diye konuştu.

Fransa’nın başkenti Paris’te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan Billström, ülkesinin Expressen gazetesine açıklamalarda bulundu.

Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye’nin başlattığı “Pençe-Kılıç Hava Harekatı” hakkında konuşan Billström, “Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır” dedi.

Türkiye’nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini aktardı.