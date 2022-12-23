İsveç Dışişleri Bakanı, Türkiye’ye geliyor

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı, “İsveç Krallığı Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 22 Aralık 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.” açıklamasında bulundu. Görüşmede İsveç’in Ocak 2023’te devralacağı AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “İsveç Krallığı Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 22 Aralık 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ile konuk Bakan arasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin ele alınması, İsveç’in Ocak 2023’te devralacağı AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. ” denildi.

İsveç, FETÖ firarisi Bülent Keneş’in iade talebini reddetti. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin taleplerinin net olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bülent Keneş’in iadesi yönündeki talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz artık İsveç’ten Finlandiya’dan güzel sözler işitmek istemiyoruz. Somut adımlar görmek istiyoruz.” dedi.

İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI GELİYOR

Çavuşoğlu, söz konusu ülkelerin Türkiye’nin beklentilerini karşılaması gerektiğini, İsveç’in bir kişiyi iade ettiğini, o kişinin Türkiye’nin iadesini talep ettiği listede olmadığını ama Türkiye’nin bu adımı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Ama öyle bir kişiyi iade ettik, ondan sonra işte bu işi kapatalım gibi bir beklenti varsa bu gerçekçi bir beklenti değildir. Üçlü ahitnamede ne varsa her iki ülke de bunları yerine getirmekle yükümlüdür. Biz de değerlendirmelerimizi ona göre yapacağız. İsveç Dışişleri Bakanı da perşembe günü Ankara’ya geliyor. Kendisiyle görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Orada son gelişmeler hakkında yine ne görüştüğümüzü sizlere de basın toplantısında anlatma imkanımız olacak.”