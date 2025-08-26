İsveç’in 2022 NATO Süreci Sorunları

GÜVENLİK AÇIĞI ORTAYA ÇIKTI

İsveç’in 2022 yılında NATO üyeliği sürecinde önemli bir güvenlik açığı yaşandığı gün yüzüne çıktı. Dagens Nyheter gazetesinin bildirdiğine göre, Kasım 2022’de Başbakan Ulf Kristersson’un Ankara ziyaretinin ardından hazırlanan gizli belgeler, Stockholm Arlanda Havalimanı’ndaki bir tuvalette unutuldu. Başbakan Kristersson’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından oluşturulan dosyanın bir kopyası, temizlik görevlisi tarafından havalimanında bulundu. Belgelerin Türkiye ile yürütülen NATO müzakereleri hakkında hassas bilgiler içerdiği ve bu bilgilerin bir süre yetkisiz kişilerin erişimine açık kaldığı ifade ediliyor. Ancak belgelerin ne kadar süre kayıp kaldığı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

OLAYIN DOĞRULANMASI VE İNCELEME SONUÇLARI

Başbakanlık, olayın doğruluğunu kabul ederken, Güvenlik Dairesi Başkanı Fredrik Agemark, yapılan incelemede belgelerde “güvenlik sınıfına giren bilgi” bulunmadığını belirtti. Ancak İsveç medyası, belgelerin bir kısmının gizlilik kapsamına girdiği ve hassas nitelikte olduğu yönünde haberler yaptı. İlgili dosyanın başbakan için hazırlanan bilgi klasörlerinden biri olduğu, içerik olarak arka plan notları ve konuşma başlıklarını içerdiği aktarıldı.

GÜVENLİK İHLALİ VE SONUÇLARI

Skandal sonrası meydana gelen durumlarda, Kristersson’un ziyareti sonrası ulusal güvenlik danışmanı olarak atanan Henrik Landerholm’un, görevinin ilk altı ayında üç ayrı güvenlik ihlali yaptığı da ortaya çıktı. Landerholm’un cep telefonu, not defteri ve belgeleri unuttuğu belirtilirken, gizli belgeleri ihmal etmesi dolayısıyla geçtiğimiz günlerde mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.