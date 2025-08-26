İsveç’in Dosyası Havaalanında Unutuldu

HAVAALANINDA UNUTULAN DOSYA

İsveç’in NATO üyelik başvurusu sürecinde kısmen gizli belgelerin bulunduğu bir dosyanın, Kasım 2022’de Stockholm’daki Arlanda Havalimanı’nda bir yetkili tarafından unutulduğu ve bu dosyanın havaalanı tuvaletinde bir temizlik görevlisi tarafından bulunduğu öğrenildi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında taşınan belgelerin kopyalarının yer aldığı klasörde, Türkiye ile ilgili bilgilerin de bulunduğu belirtiliyor.

BELGENİN İÇERİĞİ VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ

İsveç basınında yer alan haberlere göre, Kristersson’un Türkiye’yi ziyaret ettiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiği dönemde unutulan dosya dikkat çekiyor. Hükümet yetkilisi tarafından bırakılan bu dosyayı temizlik personelinin bulduğu ifade ediliyor. Dosyada Türkiye ile İsveç arasındaki müzakereleri içeren kısmen gizlilik içerisinde olan belge ve konuşma notları mevcut. Hükümet Ofisi, bu belgelerin “güvenlik koruması” gerektiren bilgileri içermediğini değerlendirdi ve bu nedenle olayla ilgili bir güvenlik hasar değerlendirmesi veya polis güvenlik birimine bildirim yapılmadığını açıkladı.