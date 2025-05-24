İsveç’in Kahraman Köpeği Hayatını Kaybetti

KIRIL HRISTOV’UN DUYGULU AÇIKLAMASI

İsveç Acil Durum Ajansı’na bağlı ekipte görev yapan itfaiyeci Kiril Hristov, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Sevgili hizmet köpeğim Killian’ın öldüğünü inanılmaz derecede hüzünlü bir yürekle yazıyorum. O sadece meslektaşım değildi, ruhumdu, gölgemdi ve en iyi arkadaşımdı.” ifadelerini kullandı. Killian, 2023 yılında Türkiye’deki Kahramanmaraş depreminde enkaz altından 18 kişiyi kurtararak büyük bir başarı göstermişti.

YÖNET CAN TEZEL’İN DUYGU DOLU YORUMLARI

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, bu acı haberi aldığında yaşadığı üzüntüye dikkat çekti. Killian’ın Türkiye’de yaptığı kurtarma çalışmalarına vurgu yaparak, “Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan İsveç Acil Durum Ajansı’na bağlı Killian’ın da bulunduğu ekibe bir resepsiyon vermiştik. Fotoğrafı ofisimde duruyor, haberi alınca çok üzüldüm.” dedi. Ayrıca, Killian’ın bulunduğu itfaiye ekibini geçen yıl ziyaret ettiğini ve 8 ay önce ekibin tatbikatını takip ettiğini de belirtti.

KAHRAMAN KILLIAN’IN MİRASI

İtfaiyeci Kiril Hristov, Kahramanmaraş’ta 4 gün boyunca görev yaptıkları süre zarfında, Killian’ın göçük altında canlı 18 kişiyi tespit etme başarısını gösterdiğini ve bu nedenle İsveç’te kahraman ilan edildiğini kaydetti. Bu olay, yalnızca Hristov ve Killian için değil, tüm arama kurtarma ekipleri için önemli bir gurur kaynağı oldu.