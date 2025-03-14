İsveç Okullarda Cep Telefonlarını Yasakladı

İSVEÇ HÜKÜMETİ AKILLI TELEFON YASAKLARINI DUYURDU

İsveç hükümeti, okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklanmasına yönelik karar aldı. İsveç Eğitim Bakanı Lotta Edholm, düzenlediği basın toplantısında bu yasağın ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullarda uygulanacağını açıkladı. Öğrencilerin sınıfa girmeden önce akıllı cep telefonlarının toplanarak bir kasaya kilitlenerek saklanacağını dile getiren Edholm, öğretmenlerin cep telefonlarını uygun gördükleri bir yere bırakacaklarını ve ders süresince kullanmayacaklarını ifade etti.

UYGULAMA TARİHİ BELİRLENDİ

Eğitim Bakanı Edholm, okullarda akıllı cep telefonları ile ilgili yasağın 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren devreye gireceğini duyurdu. Bu karar, öğrencilerin dikkatlerini derse vermelerini ve sınıf içi etkileşimlerini artırmayı amaçlıyor.