İsveç Okullarında Telefon Yasağı Başlıyor

İSVEC HÜKÜMETİNDEN YENİ TELEFON YASAĞI

İsveç hükümeti, eğitim alanında önemli bir değişiklik yaparak okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklandığına karar verdi. Eğitim Bakanı Lotta Edholm, yaptığı basın toplantısında bu yasağın ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okulları kapsayacağını duyurdu. Edholm’un ifade ettiğine göre, yaptıkları bilimsel araştırmalar, öğrencilerin cep telefonları olmadan derslerde kendilerini daha iyi hissettiklerini ortaya koyuyor.

OKULDA DİKKAT DAĞILIMINI AZALTMAK İÇİN

Eğitim Bakanı Edholm, akıllı cep telefonlarının öğrenci dikkatini dağıttığını ve sınav sonuçlarını olumsuz etkilediğini belirterek bu yasağı getirdiklerini söyledi. Sınıfa girmeden önce öğrencilerin telefonlarının toplanması ve bir kasada kilitlenmesi sağlanacak. Öğretmenler ise cep telefonlarını ders boyunca kullanmayacak ve uygun buldukları bir yere bırakacaklar.

YASAK 2026’DAN İTİBAREN UYGULAMAYA GEÇECEK

Edholm, okullarda akıllı cep telefonlarına getirilen yasak uygulamasının 1 Temmuz 2026’dan itibaren hayata geçeceğini açıkladı. Bu karar, eğitim ortamlarında dikkatin artırılması ve derslere olan katılımın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.