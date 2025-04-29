İsveç Polisi, “Cinayet” Soruşturması Başlattı

İsveç polisi, 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili olarak terör veya nefret suçu olduğuna dair herhangi bir delil saptamadıklarını duyurdu. Bu sebeple, olayla ilgili “cinayet” soruşturması başlatıldı. Uppsala kentinde bir kuaför salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırı üzerine açıklama yapan polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

OLAY YERİNDEN KAÇAN ŞAHIS

Bir polis yetkilisi, “Bir kişinin olay yerinden elektrikli bir scooter ile ayrıldığı bilgisine sahibiz. Bu kişinin fail mi yoksa tanık mı olduğu ya da olayla bir bağlantısı olup olmadığı şu an için belirsiz” dedi. Polis, aynı zamanda kurbanların kimlikleri ve saldırının motivasyonunun henüz netlik kazanmadığını açıkladı.

BAKANLIKTAKİ GELİŞMELER

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strommer, Adalet Bakanlığı’nın polisle yakın iş birliği içinde olduğunu ve konuyla ilgili gelişmeleri dikkatle izlediklerini belirtti. Ülke genelinde, özellikle elektrikli scooterların çete hesaplaşmalarından sonra kaçış aracı olarak kullanıldığına dair geçmişte birçok örnek mevcut. Uppsala, son on yılda çetelerle bağlantılı birçok silahlı saldırı olayına tanıklık etti.

GEÇMİŞTEKİ OLAYLAR

Geçtiğimiz şubat ayında, yine İsveç’in Örebro kentinde bulunan Risbergska Okulu’na düzenlenen bir silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti. Uppsala’daki bu son olay, benzer şiddet eylemlerinin artarak devam ettiğini gösteriyor.