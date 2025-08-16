İsveç’te Filistin İçin Protesto Yapıldı

İSVEÇ’TE GAZZE SALDIRILARI PROTESTO EDİLDİ

İsveç’in başkenti Stockholm’de, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik saldırıları ile bu saldırıları haberleştiren gazetecileri hedef alması büyük bir gösteriyle protesto edildi. Odenplan Meydanı’nda çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, Filistin’de İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarını ve Filistin bayraklarını yanlarında getirdi. Göstericiler, geçtiğimiz hafta İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif ile arkadaşlarının anısına siyah kıyafetler giyerek temsili tabutlarını taşıdı.

FİLİSTİN’E ÖZGÜRLÜK İKAZI

Göstericiler, “Filistin’e özgürlük, (Binyamin) Netanyahu ve (Donald) Trump planına hayır” pankartını taşırken, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın önüne yürüdü. Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Barbara Hagen, AA muhabirine verdiği demeçte, Ekim 2023’ten beri İsrail ve ABD’nin gerçekleştirdiği tüm Filistinlilere yönelik yok etme planını protesto etmek amacıyla burada bulunduklarını aktardı. Hagen, ABD’den aldığı destekle İsrail’in 1948 yılından itibaren Filistin topraklarını cesaretle işgal ettiğini de belirterek şunları söyledi: “Maalesef İsrail’in Filistinlilere yaptıkları korkunç bir soykırıma dönüşmüş durumda. Yiyecek bulmak için yardım kuruluşlarının önüne giden sivil halka ateş açılmasına şahit olduk. Çocuklara kasten ateş ediliyor. 1948 yılından beri İsrail, Filistin topraklarını ABD desteği ile işgal etmeye devam ediyor ve aldığı bu destek sayesinde cesaret bulup hareket ediyor.”

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Gösteri, İsveç’te Filistin’e yönelik uluslararası dayanışmanın ve insan hakları savunuculuğunun güçlenmesi amacını güdüyor. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini ve dünya genelinde farkındalığın yükselmesini bekliyor. Protestolar, uluslararası kamuoyunun dikkatini Filistin ve Gazze’deki duruma çekmeyi sürdürüyor.