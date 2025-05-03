İsveç’te Filistin için protesto yapıldı

İSVİÇRE’DE FİLİSTİN PROTESTOSU

İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail saldırıları ve işgali nedeniyle Filistin’deki gıda sıkıntısını protesto etti. Odenplan bölgesinde toplanan aktivistler, Gazze’deki soykırım nedeniyle İsrail’den hesap sorulmasını ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaşımının sağlanmasını talep etti. Göstericiler, “Gazze’de çocuklar öldürülüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor” ve “Gıda kıtlığına son verilsin” yazılı pankartlar taşıdı. Ayrıca “Filistin’e özgürlük, Trump planına hayır” sloganları atarak, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne kadar yürüdü.

SOYKIRIM İÇİN PROTESTO DEVAM EDECEK

Gösteriye iştirak eden İsveçli aktivist Uno Horn, Filistin halkına yönelik soykırıma dikkat çekmek için katıldığını belirtti. Horn, “Filistin halkının lehine gelişecek bir durum olana kadar her cumartesi İsrail’i protesto edeceğiz. İsrail, Filistin’e son haftalarda tıbbi yardım girişini tamamen kapattı. Filistin’e giden gıda yardımları da durduruldu. Yüzlerce doktor, ambulans şoförü ve hemşire bilinçli olarak öldürüldü” şeklinde ifade etti.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMEKTE

Horn, Filistin’deki sağlık sisteminin tamamen çökmekte olduğunu aktardı. “Ameliyata giren çocuklara morfin verilmeden elleri ayakları kesiliyor, korkunç derecede ürkütücü bir durum. Kesin biçimde Filistin’de gıda sıkıntısı yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) personeli de oradan çekilmek zorunda kalıyor. Çünkü orası çok tehlikeli, birçok BM çalışanını öldürdüler. Korkutucu olan şey, İsveç hükümeti de dahil olmak üzere hükümetlerin Filistin’e yönelik bir duruş sergilememesi.” açıklamasını yaptı.