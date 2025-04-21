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İsveç’te Nazi Bayrağı Asıldı

NAZİ BAYRAKLARININ ASILIYOR OLMASI KISACA AÇIKLANDI

İsveç’in Stockholm kentinin Essingeleden bölgesindeki otoyol girişinde, Adolf Hitler’in doğum günü olan 20 Nisan’da, kimliği belirsiz kişiler tarafından üzerinde gamalı haç bulunan 3 Nazi bayrağının asıldığı bildiriliyor.

NEFRET SUÇU SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Mats Eriksson, olayla ilgili birçok kişinin kendilerine suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Eriksson, konuyla alakalı nefret suçundan dolayı bir soruşturma başlatıldığını aktardı. İsveç’te bu tür olayların yaşanmasının hoş olmadığını dile getiren Eriksson, otoyol girişindeki kayalıklarda siyasi mesaj içeren pankartlara sıkça rastlandığını ifade etti. “Özellikle aktivistler trafik burada sık olduğu için siyasi mesajlar paylaşıyor. Bu paylaşımın olması hiç hoş değil.” diyen Eriksson, Nazi bayrağının muhtemelen 20 Nisan’da doğan diktatör Adolf Hitler’in doğum günü nedeniyle asıldığını bildirdi.

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